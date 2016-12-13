BITTER COLD COMING: Cold snap about to click in
Tuesday, December 13, 2016
COLUMBIA CITY, IN
WHITLEY COUNTY HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK
from the National Weather Service, North Webster, Ind.
A PERIOD OF SNOW IS LIKELY TUESDAY... ESPECIALLY ALONG AND SOUTHEAST
OF US 24 IN INDIANA AND OHIO. A QUICK INCH OF SNOW CAUSING
A PERIOD OF HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS IS POSSIBLE.
IT WILL BE BITTERLY COLD TUESDAY NIGHT.
IT WILL BE BITTERLY COLD WEDNESDAY THROUGH FRIDAY.
A WINTRY MIX OF SNOW...FREEZING RAIN...AND RAIN MAY CREATE
HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS LATE FRIDAY THROUGH SATURDAY NIGHT.
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