DENSE FOG ROLLS IN: Advisory in place through 1 a.m. Tuesday
Monday, January 16, 2017
NORTH WEBSTER, IND.
From the National Weather Service at North Webster, Ind.
DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT FOR ALL OF WHITLEY COUNTY AND MOST OF NORTHERN INDIANA UNTIL 1 AM EST TUESDAY...
HAZARDOUS WEATHER...
* WIDESPREAD FOG WITH AREAS OF DENSE FOG THROUGH THIS EVENING.
VISIBILITIES WILL BE ONE QUARTER OF A MILE OR LESS AT TIMES.
* SOME IMPROVEMENT IN VISIBILITIES POSSIBLE LATER THIS EVENING.
IMPACTS...
* HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ARE EXPECTED DUE TO LOW
VISIBILITIES AND FLUCTUATIONS IN VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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