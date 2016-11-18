STORMS AT OUR DOORSTEP: Wind advisory through Saturday as temperatures topple
A severe thunderstorm warning was issued for Whitley County at 5:49 p.m. Friday through 6:50 p.m. as a line of storms neared the area from the west. Gusty 60 mph winds are possible.
Also a wind advisory for Saturday has been issued.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTHERN INDIANA HAS ISSUED A
WIND ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM EST /8 AM CST/ TO
6 PM EST /5 PM CST/ SATURDAY.
HAZARDOUS WEATHER...
* SUSTAINED WEST TO NORTHWEST WINDS WILL INCREASE SATURDAY TO 25
TO 35 MPH WITH GUSTS TO 45 MPH. GUSTS UP TO 50 MPH ARE
EXPECTED NEAR LAKE MICHIGAN.
* WINDS WILL DIMINISH BY EARLY SATURDAY EVENING.
IMPACTS...
* TRAVEL MAY BECOME DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE
VEHICLES.
* ISOLATED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
* LOOSE OBJECTS WILL BE BLOWN AROUND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT SUSTAINED WINDS OF 30 MPH OR GUSTS OF
45 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING
DIFFICULT...ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA
CAUTION.
Category: