WE'RE IN A FOG AGAIN: Dense fog advisory through mid-morning Thursday

Staff Writer
Thursday, November 17, 2016
COLUMBIA CITY, IN

For the second straight morning, Whitley County residents are waking up Thursday to foggy travel conditions.

...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THURSDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTHERN INDIANA HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THURSDAY.

HAZARDOUS WEATHER...

* AREAS OF DENSE FOG ARE EXPECTED FROM THIS EVENING THROUGH
EARLY THURSDAY MORNING WITH VISIBILITIES REDUCED TO LESS THAN
ONE QUARTER OF A MILE AT TIMES. VISIBILITIES ARE EXPECTED TO
IMPROVE SHORTLY AFTER DAYBREAK THURSDAY.

* SOME IMPROVEMENT IN VISIBILITIES IS POSSIBLE OVERNIGHT ALONG
AND JUST NORTH OF THE ROUTE 30 CORRIDOR.

IMPACTS...

* AREAS OF DENSE FOG WILL RESULT IN REDUCED VISIBILITIES AND
HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS TONIGHT INTO EARLY THURSDAY
MORNING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.

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